Clima positivo para inversión extranjera

Tamaulipas se posiciona como una de las entidades del país más atractivas para las inversiones europeas , reconoció el embajador de la UE en México, Francisco André.

El interés obedece por su ubicación geográfica en el Atlántico y su cercanía con Estados Unidos, pero también por la disminución en los índices de inseguridad, el fortalecimiento de su infraestructura estratégica y una política económica orientada a la diversificación y la competitividad global.

Durante una visita de trabajo de dos días por el norte, sur y centro del estado, afirmó sentirse "muy seguro" y reconoció los resultados de la Secretaría de Seguridad Pública, según los últimos resultados del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Francisco André, embajador de la UE en México.

"Yo me siento muy bien, muy seguro para empezar. Decirle que el tema de la seguridad es un tema complejo, así que es un desafío enorme para este país. Lo que vemos es una voluntad clara de las autoridades de enfrentar este tema. El tema de la seguridad es esencial para el clima económico que permite la inversión en las empresas", declaró.

El diplomático agregó que, tras revisar las cifras oficiales, constató una reducción en los índices delictivos de Tamaulipas, lo que refuerza la confianza de inversionistas internacionales.

"Tuve la oportunidad de estudiar, de ver las cifras concretas de la seguridad y también de felicitar al gobernador y a su equipo por la reducción. Eso contribuye de forma decisiva para un clima más positivo para la inversión en este Estado por parte de empresas extranjeras", apuntó.

Por su parte, la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, resaltó que actualmente 89 compañías de capital europeo tienen presencia en sectores como el eléctrico, electrónico y automotriz.

Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía.

"En lo que va de la administración del gobernador, las empresas europeas han cristalizado proyectos que representan una inversión de 151 millones de dólares, así como la creación de mil 190 empleos. De los 161 proyectos en negociación, 13 provienen de países de la Unión Europea y podrían representar inversiones por 245 millones de dólares", detalló la funcionaria.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía Federal, Alemania es el país europeo con la mayor inversión en Tamaulipas en el 2024, con 54.5 millones de dólares.

Le sigue de cerca Francia con 22.3 millones de dólares, así como España y Países Bajos con 8.55 y 8.14 mdd respectivamente; en último lugar se encuentra Suiza con 2.75 mdd

Gobernador: "Tamaulipas es la puerta del comercio"

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que la visita del embajador Francisco André es la segunda que realiza un representante de la Unión Europea en menos de un año, lo que refleja la confianza en el rumbo económico del estado.

"Seguimos trabajando en la oportunidad de participación y la diversificación de la economía de Tamaulipas en esta gran coyuntura global que se está viviendo. Varias de las 90 empresas de 11 países europeos que tienen inversiones en el estado ya están con proyectos de expansión y nuevas compañías buscan instalarse aquí", aseguró.

El mandatario puso como ejemplo el puerto de Altamira, donde ya se exporta gas natural licuado hacia la Unión Europea, siendo los puertos tamaulipecos los más cercanos a la unión europea, fortaleciendo la relación económica.

Villarreal Anaya sostuvo que Tamaulipas puede convertirse en la "próxima frontera marítima de México en comercio con la Unión Europea", sumándose a su papel de principal frontera terrestre en el intercambio binacional con Estados Unidos.

"Estamos en pleno acuerdo en principios de libertad, fraternidad y solidaridad que nos acercan con Europa. Sé que vamos a tener resultados muy positivos de esta reunión de trabajo que se ha tenido con el embajador y sus acompañantes", añadió.

Con una economía europea de más de 450 millones de consumidores y un mercado norteamericano con 350 millones de habitantes al otro lado de la frontera, el mandatario subrayó que Tamaulipas se encuentra en un punto geográfico privilegiado para consolidarse como un nodo estratégico en el comercio internacional.



