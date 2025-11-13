Impulsa Tamaulipas inversión energética

En el marco de la celebración del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025 a celebrarse del 24 al 26 de noviembre en la Expo Tampico, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó que este espacio será un impulso a la inversión energética del estado y el país.

Ante los medios de comunicación, Ángel Jiménez señaló que este será el primer foro público, organizado por un estado con amplia presencia en el sistema energético nacional, tras la publicación de los nuevos lineamientos en la reformas energéticas y leyes secundarias.

"Este evento es muy importante, tendremos a los referentes de dialogo en el marco de la actualización del sistema energético, las leyes, gobernanza, reglamentos, normatividad y los cambios impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que dio a conocer con la reforma constitucional", expresó Walter Julián.

"No hay otro estado como Tamaulipas. El proyecto del gobernador Américo Villarreal tiene todas las componentes en matriz de energía primaria, por eso la relevancia de llevar este congreso, tiene todas las características de un sistema robusto", puntualizó.

Añadió, que en el acto inaugural se contará la presencia del gobernador Américo Villarreal; la senadora Laura Itzel Castillo Juárez; la presidenta de la Comisión de Energía del Honorable Senado de la República, Beatriz Silvia Robles; la senadora por Tamaulipas, Olga Sosa; el director general de PEMEX, Víctor Rodríguez Padilla; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional del Gobierno de México, Altagracia Gómez Sierra y la presidenta municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya.

Por su parte, el subsecretario de Inversión, Proyectos Estratégicos y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Alberto Silva Santacruz, comentó el programa que se vivirá del 24 al 26 de noviembre en la Expo Tampico.

Asimismo, reiteró la invitación a todas y todos en formar parte del encuentro energético del año y llevar todas las propuestas y discusiones para reforzar el sistema energético nacional.



