Tamaulipas impulsa nuevos paradores turísticos en Miquihuana y Palmillas

El gobierno de Tamaulipas impulsa una ambiciosa cartera de infraestructura que incluye nuevos paradores turísticos, entre ellos los de Miquihuana y Palmillas, informó el secretario de Turismo en el estado, Benjamín Hernández Rodríguez.

Destacó que los paradores se sumarán a los atractivos que ya tiene Palmillas, como es la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, considerada la iglesia más antigua de Tamaulipas, la plaza principal del municipio y el Cañón El Salto, un hermoso lugar natural con cascadas, cuevas, entre otras bellezas más, dijo Hernández Rodríguez.

Mientras que en Miquihuana, el parador enriquecerá las actividades de naturaleza que ahí se realizan como senderismo, ciclismo de montaña, el paisaje serrano, entre otras bellezas naturales.

"En el estado no solo se están generando nuevos productos turísticos, sino que se está capacitando al personal del sector y se están certificando para ofrecer a los visitantes un mejor servicio. Se está impulsando la inversión en infraestructura, con nuevos atractivos, productos, rutas y promoción, y ya tenemos en puerta el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026 que nos proyectará a otros niveles", refirió.