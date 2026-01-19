En febrero, nueva estación segura en la frontera





Ciudad Victoria, Tamps.-

El secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, dio a conocer que para este año se tiene previsto contar con 15 nuevas estaciones seguras, las cuales estarán ubicadas en la franja fronteriza norte.

¿Qué estaciones seguras se construirán en Tamaulipas?

Mencionó que para el mes de febrero se estima sea concluida la construcción de la primera estación, y las 14 restantes continuarán su proceso de edificación, esperando queden concluidas este mismo año.

Cabe mencionar que para este proyecto se tuvo una inversión que oscila en los 869 millones de pesos y se estima que sean construidas cada 25 kilómetros, en el tramo correspondiente de Nuevo Laredo hasta Matamoros.

Detalles sobre la inversión en seguridad en la frontera

Dijo que esto permitirá contar con una mejor seguridad en la región, ya que esto traerá consigo un dinamismo comercial debido a que se cuenta en este punto del estado con la Agencia Nacional de Aduanas, el Puerto Norte y los cruces fronterizos.

Impacto esperado de las nuevas estaciones en la región

Así mismo, dijo que se habrá de fortalecer el rubro de vigilancia y seguridad, trabajando en el incremento de personal de la Guardia Estatal, iniciando desde los procesos de evaluación de los elementos con los que se cuenta hasta el reclutamiento de nuevos aspirantes.