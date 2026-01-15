Creará la UAT el Instituto de Inteligencia Artificial

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la aprobación y firma del Manifiesto Institucional para el Uso Ético de la Inteligencia Artificial, que orientará el uso de esta tecnología en la docencia, el aprendizaje, la investigación, la divulgación y creación de conocimiento, así como en los procesos de gestión administrativa y escolar de la institución.

¿Qué implica el Manifiesto Institucional sobre IA?

Durante la presentación del documento, que tuvo como marco la 16.ª Reunión del Colegio de Directores de la UAT, el rector Dámaso Anaya dio a conocer también los avances para la conformación del Instituto de Inteligencia Artificial, que será una entidad estratégica destinada a coordinar, articular y potenciar las capacidades institucionales en esta materia.

"El objetivo es garantizar que la Inteligencia Artificial contribuya al bien común, fortalezca las funciones sustantivas de la Universidad y preserve valores fundamentales como la dignidad humana, la libertad académica y la integridad del quehacer universitario", expresó el rector ante directoras y directores de las 27 dependencias académicas de la UAT, e integrantes del gabinete rectoral.

Acciones de la UAT para regular el uso de la IA

Subrayó que la Universidad asume una visión clara al reafirmar que la IA se trata de un medio y no de un fin, una herramienta para potenciar el aprendizaje, la investigación, la creación y el servicio social, sin sustituir la capacidad humana ni comprometer la calidad académica.

Dámaso Anaya resaltó la importancia de implementar el Manifiesto Institucional para el Uso Ético de la Inteligencia Artificial, señalando que son pocas las universidades en el país que cuentan con un marco institucional de esta naturaleza, lo que posiciona a la UAT como pionera en la regulación del uso de dicha tecnología.

Importancia del Instituto de Inteligencia Artificial en la UAT

Se destacó que el Manifiesto se sustenta en factores determinantes para la Universidad, entre ellos la implementación de principios y valores éticos, la orientación y capacitación y el desarrollo de capacidades institucionales para su uso responsable.