Atacan robo de agua

La Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (CEAT) plantea instalar medidores a dos mil 731 concesionarios del vital líquido para combatir el ´huachicoleo´ de este recurso.

El titular de la CEAT, Raúl Quiroga Álvarez, sentenció que se buscará instalar los medidores al detectar que concesionarios extraen más agua de lo permitido y establecido dentro del permiso.

Al indagar en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Conagua, se detectó que en Tamaulipas se entregaron 539 concesiones para aguas superficiales, dos mil 061 para aguas subterráneas, y 77 para aguas residuales.

El mayor porcentaje de los permisos fue entregado para uso agrícola e industrial, al ser los que más volumen de agua tienen permitido extraer por año para sus actividades económicas.

"Con ello se pretende medir con precisión la explotación que efectúan del vital líquido los concesionarios de aguas nacionales, ya que cada quien saca lo que puede, lo que quiere o necesita", dijo.

Denunció que hay casos en los que la Conagua les permite extraer un litro de agua por segundo, sin embargo, se ha detectado que extraen más de lo acordado, y al no haber personal suficiente para vigilar el robo de la misma, no se controla y no se aplican las multas establecidas en la ley.

"Por tal motivo, la CEAT y Conagua, de manera coordinada, buscan poner en marcha un programa de telemetría mediante la instalación de un medidor que revele cuánta agua se está extrayendo por parte de los usuarios", agregó.

El artículo 400 del Código Penal de Tamaulipas establece como robo el aprovechamiento de energía eléctrica o cualquier otro fluido sin consentimiento de las personas o autoridades que legalmente pueden disponer de él, y en el 402 establece los montos y multas de dos hasta 15 años de prisión, según el daño ocasionado.