Instalarán módulos de vacunación en tiendas y tianguis de Tamaulipas

La Secretaría de Salud de Tamaulipas anuncia un reforzamiento en la campaña de vacunación, y con el fin de que la población reciba las dosis, instalarán módulos en los lugares de mayor afluencia de personas donde podrán vacunarse contra influenza, covid-19, neumococo y sarampión.

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, presentó un informe sobre el avance en la campaña de vacunación a poco más de dos semanas que empezó. Explicó que a la fecha todo el Sector Salud tiene un avance del 10.36 por ciento en la aplicación de estas dosis de vacunas, las cuales se encuentran disponibles en todas las unidades de salud.

¿Qué medidas se implementarán para la vacunación?

Aseveró que en la reunión del Comité Estatal de Vacunación (COEVA), se acordó la instalación de módulos de vacunación en los lugares de mayor afluencia de personas como tiendas, tianguis, kioscos. Además se dará inicio a una nueva campaña intensiva de refuerzo con prioridad en la vacuna contra el sarampión; así como se coordinarán los trabajos entre la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y la Secretaría de Educación para implementar estrategias de vacunación en las guarderías del estado.

¿Cuál es la meta de vacunación contra el sarampión?

En el caso de las vacunas contra el sarampión, dijo, la meta es cubrir el 95 por ciento de la población que requiere de este biológico, que, de acuerdo al esquema nacional de vacunación, se aplica en dos dosis, la primera a los 12 meses y un refuerzo a los 18 meses. "Tenemos todos los biológicos en existencia y ya estamos distribuyendo la vacuna BCG que estaba escasa en todo el territorio nacional, así como debemos reforzar el trabajo para continuar con la jornada de aplicación de la vacuna VPH", destacó Hernández Navarro.