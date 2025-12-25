Tamaulipas implementa barrido sanitario contra brucelosis en caprinos

Personal de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas inició el barrido sanitario contra la brucelosis en ganado caprino, como parte de las acciones estratégicas para prevenir y controlar esta enfermedad.

Durante la supervisión de los trabajos, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para fortalecer la trazabilidad y el control sanitario del hato caprino en los municipios de Jaumave, Bustamante, Llera y Miquihuana, donde se brinda atención directa a más de 300 productores.

La actividad empezó en el municipio de Miquihuana con el objetivo de reforzar la sanidad animal y proteger la producción pecuaria en la región.

Detalles sobre el programa de identificadores para caprinos

Amaya García subrayó que el fortalecimiento de la sanidad animal, es una prioridad para garantizar la inocuidad de los productos pecuarios, mejorar la productividad y abrir mayores oportunidades de comercialización para las y los productores de la región.

"Estas acciones cuentan con el respaldo de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, que colabora mediante el subsidio de las pruebas de laboratorio, lo que permite facilitar el acceso de los productores a los servicios sanitarios y ampliar la cobertura del programa", comentó.

Asimismo, informó que se destinaron 1.5 millones de pesos para la implementación de un programa de identificadores para caprinos, bovinos y colmenas, con el propósito de fortalecer de manera integral la sanidad pecuaria y la trazabilidad en todo el estado.