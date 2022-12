Arranca contienda por el Senado

Los tres candidatos iniciaron con ruedas de prensa. El primero fue el candidato del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, en Ciudad Victoria, donde anunció que una vez en el Senado buscará crear la Comisión para Devolverle lo Robado al Pueblo de Tamaulipas.

"La primera acción que habré de hacer es solicitar que se integre una comisión para investigar todo lo que le fue robado a las y a los tamaulipecos. Está más que claro que la administración anterior dejó un gobierno quebrado y que es así que hoy se está batallando para arrancar la nueva administración", dijo.

Sin embargo, reconoció no tener pruebas que impliquen a exfuncionarios o exgobernadores de las pasadas administraciones estatales para iniciar con las investigaciones correspondientes, en caso de crearse la comisión en el Senado.

Posteriormente, celebró una serie de reuniones con jóvenes, locatarios del mercado Argüelles de Ciudad Victoria y con sociedad civil por la noche.

"Campaña en honor de Faustino López"

Por su parte, el candidato de la coalición "Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas" de Morena-PT, José Ramón Gómez Leal, alias "JR", adelantó que realizará una campaña en honor al senador fallecido Faustino López Vargas (+), buscando estimular la participación del electorado.

En conferencia de prensa en la capital del estado anunció que su campaña estará enfocada en cinco ejes: migración, comercio exterior, seguridad, energía y bienestar social.

Fue el único de los tres candidatos que dio a conocer un avance de su agenda de trabajo y legislativa una vez en la Cámara Alta.

Se desmarcó de su relación con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien actualmente es esposo de su hermana Mariana Gómez Leal.

"Yo estoy seguro que hay otros políticos que tienen familiares contrincantes políticos. Lo mío lo han resaltado y me he mantenido al margen. Mis acciones están con Morena y se vale no estar de acuerdo", dijo.

Cuando fue coordinador de los Programas para el Bienestar en Tamaulipas del 2018 al 2020, intentó reunirse con el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, sin embargo, éste no lo recibió.

"Nunca me recibió, lo comenté no de manera destructiva, sino que es bien importante trabajar de la mano con todos. Si no comprendemos que estamos para el pueblo, pues no estamos comprendiendo nada", insistió.

Celebrará reuniones los próximos días en los municipios de Jiménez, Padilla y Güémez.

"Se requiere unidad"

Por último, la candidata de la alianza "Va por México" conformada por el PAN-PRI-PRD, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, aseguró ser la más capacitada para ocupar el cargo de senador, ya que ha sido en dos ocasiones diputada local, lo que le permite tener conocimiento de los procesos legislativos.

"Hoy México nos necesita más unidos que nunca, por ese voto en el senado que puede hacer la diferencia en muchísimas decisiones en el gobierno federal y es por eso que vamos a seguir luchando. Me siento una mujer capacitada, pero sobre todo orgullosa de ser de Nuevo Laredo".

Imelda Sanmiguel se reunirá los próximos días con representantes de los medios de comunicación de Reynosa y Matamoros, e iniciará sus actividades con la militancia y ciudadanos la primera semana del 2023.

EL RETO

En este proceso extraordinario:

*El abstencionismo de los tamaulipecos.

*Los registros del INE de la última elección extraordinaria registrada en el estado de Nayarit reflejan que sólo el 15% de los ciudadanos salió a emitir su voto.

*Se espera que en Tamaulipas suceda lo mismo.

*En este proceso se espera un gasto de 150 a 200 millones de pesos, de acuerdo con el vocal del INE en Tamaulipas, Sergio Ruiz Castellot.

*Se instalarán cuatro mil 777 casillas y mesas de escrutinio en todo el estado para celebrar las elecciones del 19 de febrero.

*Se espera la participación de 33 mil 439 ciudadanos que fungirán como servidores de casillas.