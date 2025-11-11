Tamaulipas, entre los estados con menos homicidios: SESNSP

Tamaulipas se posicionó entre las seis entidades con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, al registrar una disminución del 43.2% respecto al mismo periodo de 2024 (enero-octubre), de acuerdo con el informe de la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Durante su intervención en la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este martes, la secretaria ejecutiva presentó el informe actualizado sobre la incidencia de homicidios dolosos en el país al mes de octubre de 2025.

¿Cuál es la situación de los homicidios en Tamaulipas?

Además, Tamaulipas figuró entre los once estados con menor cantidad de homicidios dolosos en México durante los primeros diez meses de 2025, manteniéndose por debajo del promedio nacional. En octubre, Tamaulipas reportó una incidencia menor a la media nacional, reflejando una tendencia positiva en materia de seguridad.

En su intervención, Marcela Figueroa Franco destacó que a nivel nacional el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 37 por ciento en octubre de 2025, en comparación con septiembre de 2024.