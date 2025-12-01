Fiscal de Justicia afirma reducción de secuestro en Tamaulipas en séptimo informe

En su séptimo y último informe de actividades, el fiscal general de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, reportó una disminución en el delito de secuestro. El documento fue entregado al gobernador Américo Villarreal y al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera.

El informe corresponde a las actividades realizadas en el periodo noviembre de 2024-octubre de 2025 y muestra los resultados del trabajo realizado durante el último año.

En este ejercicio de rendición de cuentas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 125 de la Constitución Política de Tamaulipas, el fiscal destacó el trabajo de las Fiscalías y Unidades Especializadas, entre ellas la Unidad de Combate al Secuestro, que reportó una disminución notable en la incidencia del delito, resultado de acciones estratégicas y coordinación operativa. Asimismo, informó sobre la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidio.

El documento también da cuenta de la transformación digital, subrayando la implementación de la plataforma Fiscalía Digital, mediante la cual ya es posible realizar trámites en línea, presentar denuncias y acceder de forma simplificada a múltiples servicios.

En tanto, el fortalecimiento interno se mantiene con capacitación permanente y profesionalización del personal. Además, el Órgano Interno de Control reforzó sus actividades de supervisión y vigilancia para garantizar la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos.