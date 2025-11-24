Tamaulipas, estado con mayor cifra de casas del Bienestar

Durante el 2025, Tamaulipas será la entidad más beneficiada con el Programa Vivienda para el Bienestar del Infonavit, toda vez que esta institución federal entregará mil 395 casas, informó el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza.

Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) precisó los avances de la construcción de las Viviendas para el Bienestar que se realizan en un total de 39 municipios, de 19 estados, y que suman 4 mil 871 viviendas.

"Aquí están los estados donde vamos a entregar estas 4 mil 871 viviendas; por ejemplo en Tamaulipas vamos a entregar mil 395, ya estamos entregando, vamos a llegar a ese número, en todos estos ya estamos entregando, casi en todo", precisó, al tiempo de mostrar los avances de las viviendas edificadas en Reynosa y en Ciudad Victoria.

¿Qué características tienen las viviendas?

Romero Oropeza explicó que las obras consisten en casas unifamiliares de dos niveles, donde se cuenta con estacionamiento, patio y otros espacios que se ubican en un área de 60 metros cuadrados que ya se tienen instalados. Además, los servicios de luz, agua y drenaje, entre otros aspectos.