Registran 9 muertes por influenza y COVID-19 en Tamaulipas

A la fecha, se tiene registro de nueve personas que han fallecido a causa de influenza o COVID-19 en Tamaulipas, informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro. Las defunciones han ocurrido principalmente en Reynosa, Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Nuevo Laredo.

El funcionario estatal detalló que se tiene un reporte de 72 casos de influenza y seis fallecimientos; y en lo que se refiere a COVID-19 en este año se han presentado 56 pacientes y tres defunciones.

"La incidencia de casos de estos padecimientos inicia durante el mes de octubre, pero es en la temporada de invierno cuando se observa un aumento en el número de casos y la circulación de los virus estacionales, y en este año ya se han presentado defunciones en los municipios de Reynosa, Tampico, Madero, Altamira y Nuevo Laredo, principalmente", señaló.

El secretario de Salud hizo un llamado a la población a que acudan a completar sus esquemas de vacunación, además de vacunarse contra influenza, COVID-19 y neumococo, ya que son padecimientos que durante la temporada invernal registran un significativo aumento y ponen en riesgo la salud de la población.

¿Qué medidas se están tomando?

Informó que para esta temporada invernal se utiliza la vacuna tetravalente contra la influenza y para el COVID-19 se cuenta con las vacunas Moderna y Pfizer, las cuales se encuentran disponibles en todas las unidades de salud.

"Las vacunas tienen una capacidad alta para evitar casos graves y defunciones, por ello es necesario que se apliquen a los grupos poblacionales de mayor riesgo de presentar complicaciones como los adultos mayores, los menores de 5 años y si presentan alguna comorbilidad", destacó.

Recomendó mantener las medidas preventivas que permiten mitigar este tipo de padecimientos como es el lavado y desinfección frecuente de manos; cubrirse al toser o estornudar; si presenta síntomas de enfermedad respiratoria, permanecer en casa y no acudir a lugares concurridos; utilizar el cubre bocas mientras presenta síntomas; así como mantener ventilados los espacios, no automedicarse y acudir de manera inmediata al médico.