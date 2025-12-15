Secretaría de Salud de Tamaulipas vigila el virus de la influenza A(H3N2)

La Secretaría de Salud de Tamaulipas se mantiene en vigilancia por el virus de la influenza A(H3N2), un subtipo estacional de la influenza que circula globalmente y es durante la temporada invernal que se llegan a incrementar los casos.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, precisó que en México el riesgo es de bajo a moderado, pero con la cercanía de Estados Unidos, la temporada invernal y la movilidad por las vacaciones, aumenta la probabilidad de este tipo de patógenos.

Por ello, exhortó a la población a fortalecer su esquema de vacunación sobre todo en los grupos más vulnerables. Recordó que en la campaña nacional de vacunación, que va de octubre 2025 a abril 2026, se vacunan a niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades, contra influenza, neumococo y COVID-19.

Cabe mencionar que la tasa histórica de casos de este tipo de influenza es de más de 7 mil casos en invierno del 2022-2023, y entre las principales recomendaciones destaca el uso de cubrebocas en aglomeraciones, higiene de manos y la vacunación para reducir complicaciones.

¿Qué es el virus de influenza A(H3N2)?

El virus de la influenza A(H3N2) es un subtipo estacional de la influenza que circula globalmente y causa epidemias anuales, especialmente en el hemisferio norte durante el invierno. Emergió en humanos en 1968 como una variante pandémica y desde entonces ha evolucionado, lo que requiere actualizaciones anuales en los esquemas de vacunación.

Desde agosto de 2025, se observa un incremento rápido de la actividad de la influenza estacional, con positividad global superior al 20 por ciento en la semana epidemiológica 47 (finales de noviembre). En Estados Unidos hasta noviembre de 2025, se estiman 650 mil casos de los cuales, 7 mil 400 requirieron de hospitalización.

La situación actual resalta la importancia de la vacunación y las medidas preventivas para mitigar el impacto de la influenza A(H3N2) en la población de Tamaulipas.