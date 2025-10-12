Sólo 4 de cada 10 llegan ante juez en Tamaulipas

Tamaulipas figura entre las entidades con mayor número de personas imputadas por delitos, pero también con uno de los niveles más bajos de vinculación a proceso, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET) registró 44 mil 68 personas imputadas en carpetas de investigación, una de las cifras más altas del país, sin embargo, solo 18 mil 463 fueron vinculadas a proceso, mientras que el restó no han alcanzado esa etapa judicial.

Es decir, a penas cuatro de cada diez acusados enfrentaron un procedimiento formal ante un juez, y el resto sigue impune.

El informe detalla que más de 35 mil carpetas de investigación permanecieron sin resolver al cierre del año pasado, lo que coloca a Tamaulipas entre las fiscalías con mayor rezago procesal.

En total, se abrieron 40 mil 183 carpetas por distintos delitos, pero únicamente 3 mil 909 concluyeron la etapa de investigación inicial, dejando un alto porcentaje de casos sin resolución, o en avances nulos.

De acuerdo con los datos del INEGI, Tamaulipas comparte con estados como Jalisco, Chihuahua y Guanajuato una elevada carga de trabajo en materia penal, pero su tasa de determinación de carpetas,es decir, aquellas que logran concluirse o avanzar a la siguiente fase judicial, es inferior al promedio nacional.

A nivel país, las fiscalías estatales determinaron 1.6 millones de carpetas en 2024, mientras que en Tamaulipas, la proporción de expedientes concluidos fue de apenas el 9.7 por ciento del total abierto, lo que evidencia un sistema saturado y con bajos márgenes de efectividad.

Esta medición se da a meses de que se publique la convocatoria para renovar al titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, al vencerse el periodo de Irving Barrios Mojica el próximo 15 de diciembre.

Pese a la magnitud de los casos, la Fiscalía de Tamaulipas cuenta con una plantilla de 3 mil 440 servidores públicos, entre agentes del Ministerio Público, peritos y personal administrativo.



