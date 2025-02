Incumplen municipios en comprobar gastos

En el año 2023, municipios y organismos autónomos de Tamaulipas incurrieron en probables daños al erario por más de 40 millones de pesos, revelan informes de la Auditoría Superior de la Federación.

La fiscalización de la cuenta pública 2023, entregada al Congreso de la Unión, advierte de presuntos actos de corrupción de los alcaldes, al no poder comprobar cómo ejercieron el recurso público federal o los documentos que presentaron resultaban insuficientes para acreditar en qué se gastaron dentro del marco legal.

En la tercera entrega, la ASF realizó las observaciones en las que se detectaron probables daños al erario a los municipios de Matamoros, El Mante, Aldama, San Fernando, Jaumave, Tula y Ocampo.

Los resultados de las auditorías podrían derivar en investigaciones y sanciones para los responsables, en caso de confirmarse las irregularidades detectadas.

La ASF tiene un periodo "de gracia" para continuar con las investigaciones y que los alcaldes puedan presentar los documentos correspondientes para acreditar que usaron el dinero que les transfirió la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP).

El municipio de Matamoros, entonces encabezado por el ahora diputado federal Mario ´La Borre´ López Hernández, por 7 millones 532 mil 200 pesos, más los rendimientos financieros que se generen por su reintegro, por no presentar la relación del gasto por la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de los materiales de obra, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, del contrato número MAT-OP-OD-016/2023, así como por el contrato por el arrendamiento de máquinas copiadoras.

Por su parte, el municipio de El Mante debe comprobar irregularidades por 6 millones 503 mil 100 pesos, por no proporcionar los registros contables que justifiquen la compra de asfalto para la calle Caoba y para trabajos en colonia Aquiles Serdán, balastre para pavimentación y trabajos, base hidráulica, carpeta asfáltica, luminarias, material para techumbe, entre otros materiales para construcción.

El municipio de Aldama deberá aclarar 3 millones 404 mil 800 pesos que se pagó en los contratos FF2023-COP002003 y FF2023-COP002005, debido a que las fotografías presentadas no muestran el desmontaje de 266 luminarias y tampoco acreditó el total del material desmontado y almacenado en el lugar donde indicó la supervisión; las fotografías de las lámparas instaladas no están referenciadas, por lo que no se puede saber a qué localidad pertenecen los trabajos.

La ASF detectó inconsistencias en cinco contratos en el municipio de San Fernando para el mantenimiento de vehículos, contratación de grupo musical para el 15 de septiembre, para el segundo informe de actividades de la exalcaldesa Maybella Ramírez Saldívar, todo por un monto de 3 millones 404 mil 789 pesos.

Casos similares se detectaron en los municipios de Jaumave, Tula y Ocampo, por la adquisición de obras, servicios, adquisición de material y por pagarle a funcionarios , de los cuales no se presentó evidencia de sus actividades ni de la justificación de su ausencia durante la verificación física. En conjunto, deben aclarar 9 millones 855 mil pesos.





NUMERALIA :

Matamoros: $7,532,200. 1987

Mante: $6,503,100. 1984

Aldama: $3,835,200. 1979

San Fernando: $3,404,800. 1994

Jaumave: $2,976,300. 1985

Tula: $1,273,400. 1996

Ocampo: $432,700. 1989