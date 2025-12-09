Alerta SST por alza de Covid-19 e influenza

El incremento en la mortalidad del Covid-19 en Tamaulipas activó una alerta en la Secretaría de Salud Estatal, reconoció el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza.

Detalló que también se ha registrado un incremento en los casos de influenza durante la temporada invernal.

En lo que va del año el estado ha registrado 62 casos de COVID y cuatro defunciones, lo que representa un índice de letalidad del 7%, una cifra considerada alta por la SST.

Gabriel de la Garza, Subsecretario de Salud y Bienestar Poblacional.

El subsecretario explicó que el comportamiento epidemiológico obliga a reforzar la vacunación, principalmente en las personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidas, menores de edad, pudiéndose aplicar al mismo tiempo la de Covid y de la Influenza.

"No queremos infundir el temor, pero es importante la vacunación contra el COVID", expresó, al destacar que los cuatro fallecimientos ocurrieron en personas con enfermedades como diabetes e hipertensión, y ninguna contaba con su esquema de vacunación.

Aunque Tamaulipas cuenta con biológicos suficientes, la demanda es baja porque las personas tienen exceso de confianza, o temor sobre la información que se ha publicado sobre las vacunas.

"No la está solicitando, no la está aceptando la población. Exceso de confianza o lo que se ha publicado tal vez, de que le va a hacer daño, sin embargo, estamos hablando que estamos aplicando la Pfizer y Moderna, y está comprobado que es la de más calidad", lamentó De la Garza.

Para despejar dudas, recalcó que el estado aplica únicamente vacunas de alta calidad internacional y que están avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además del COVID, la influenza presenta un comportamiento que preocupa, con 67 casos confirmados y seis defunciones en lo que va de la temporada.

La mayoría de los fallecimientos por influenza también estuvieron asociados a padecimientos previos.

"Existieron comorbilidades en la mayor parte de los casos como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunos con VIH", puntualizó, y detalló que en tres de los seis casos, las personas fallecidas no tenían vacuna contra la influenza.

Para solucionar el problema, adelantó que se instalarán módulos en las 12 jurisdicciones para que las personas acudan a vacunarse, porque es con el fin de que puedan prevenir un cuadro delicado de salud.

"Vamos a instalar cinco macro sitios donde pueda acudir la suficiente gente, la población, con todas las vacunas", anunció.

Los centros estarán ubicados en Tampico, Ciudad Madero, Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros.