Prevén lluvias y tormentas en Tamaulipas por el paso del frente frío 16

La Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas alertó sobre un incremento en las condiciones de lluvia a partir de este miércoles debido al avance del frente frío número 16, el cual provocará tormentas, chubascos dispersos y ráfagas de viento que podrán oscilar entre los 40 y 60 kilómetros por hora, además de actividad eléctrica aislada.

¿Qué condiciones se esperan en Tamaulipas?

De acuerdo con el pronóstico difundido por la dependencia estatal, la mayor probabilidad de precipitación se concentrará a lo largo del miércoles en gran parte del territorio tamaulipeco, con posibilidad de que en algunos puntos se registren lluvias localmente fuertes y de corta duración.

El mapa de acumulados de precipitación incluido en el reporte muestra áreas con alta presencia de nubosidad y humedad que abarcan la región noreste del país, incluido Tamaulipas, donde se esperan los efectos más notorios del sistema frontal.

¿Cómo afectará el clima a la población?

Para el jueves, las condiciones meteorológicas comenzarán a disminuir, aunque se mantendrá la probabilidad de lluvias principalmente en los municipios de la zona sur y la región cañera, mientras el resto del estado observaría una tendencia a la mejora.

La Coordinación de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, extremar precauciones por ráfagas de viento y posibles encharcamientos repentinos y evitar exponerse a tormentas eléctricas.