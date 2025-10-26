Se integran elementos a Fuerzas Especiales

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) formalizó la incorporación de siete nuevos elementos que concluyeron con éxito el décimo escalón del Curso de Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE).

Durante la ceremonia, el titular de la SSPT, Mtro. Carlos Arturo Pancardo Escudero destacó el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio de los nuevos integrantes, quienes forman parte de la vanguardia de seguridad de la institución.

"El portar el uniforme de Fuerzas Especiales representa más que un distintivo: es un compromiso con la ciudadanía, con la legalidad, con los derechos humanos, con el servicio y la protección", expresó.

Pancardo Escudero exhortó a los graduados a mantener los valores de honor, valentía y compromiso en el desempeño de su labor.

Reconoció además el trabajo del personal de formación, de los instructores y del equipo operativo que acompañó a los participantes durante el proceso, así como el apoyo brindado por sus familias, a quienes definió como el soporte fundamental de cada elemento.

En representación de los egresados, el Policía "A" Felipe de Jesús dirigió un mensaje de agradecimiento en el que destacó la exigencia, el sacrificio y la fortaleza mental que implica completar este curso especializado.

"No cualquiera llega aquí. Este lugar está reservado para quienes no se rinden y entienden que la fortaleza no se mide por la fuerza del cuerpo, sino por la firmeza del espíritu", expresó.