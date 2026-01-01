Bomberos atienden varios incendios en casa de Ciudad Victoria durante año nuevo

Durante el inicio del año, elementos de Bomberos de Ciudad Victoria atendieron diversos reportes de incendios en viviendas en distintos sectores de la ciudad, logrando controlar las emergencias.

De acuerdo con el reporte, atendieron un incendio en una casa habitación en el Fraccionamiento Rincón de Tamatán, donde se realizaron labores de control y revisión del área.

También la Unidad 29 atendió un incendio de horno dentro de una vivienda, registrándose como pérdidas un horno de microondas y una alacena; el fuego fue sofocado de manera oportuna.

Posteriormente, Bomberos Victoria se movilizó a un incendio de casa en el Fraccionamiento Arboladas y finalmente, se atendió un reporte de incendio en una vivienda ubicada en la calle 11 González y Hinojosa, en la colonia Minero, donde se quemó un techo de palma vieja. Al arribo de los elementos, no se reportaron personas lesionadas.