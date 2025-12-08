Incendio en carretera Victoria-Matamoros provoca lesiones a personas

El incendio de un tractocamión en la carretera Victoria-Matamoros dejó saldo de personas lesionadas, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

El percance ocurrió en el kilómetro 64 de la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros y fue personal de la Guardia Estatal, Apoyo Carretero y Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) quienes acudieron a dar atención a un reporte por incendio de tractocamión.

Elementos de Apoyo Carretero comisionados a la Estación Segura Vicente Norte brindaron vialidad mientras personal de Protección Civil realizaba la valoración médica a las personas lesionadas.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos del municipio de Padilla para sofocar el siniestro, y personal de la Guardia Nacional.