Se incendia remolque en carretera Victoria–Zaragoza

El remolque de un tráiler se incendió mientras la unidad de carga pesada circulaba sobre la carretera Victoria-Zaragoza en Tamaulipas. Debido a las maniobras, el tramo tuvo que ser cerrado a la circulación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el fuego inició en el remolque mientras la unidad se desplazaba por la Carretera Federal 83, a la altura del kilómetro 18 del tramo Victoria-Zaragoza. Al ver el fuego, el conductor se detuvo y quedó atravesado sobre la vía. Por fortuna, no tuvo lesiones.

La circulación, en ambos carriles de la Carretera Federal 83, tuvo que ser cerrada mientras se retiraba la estructura del remolque. Las autoridades locales están trabajando para restablecer el tránsito en la zona.