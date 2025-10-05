Se registra conato de incendio en Hospital Infantil de Ciudad Victoria

Intensa movilización se registró la noche de este sábado en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria debido a un conato de incendio ocurrido en el área de Urgencias; debido a la situación, y de manera preventiva, fue necesario evacuar el área, sin que se registren personas lesionadas.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que fue debido a la quema de las bandas del equipo de aire acondicionado, lo que provocó la propagación de humo a través de los ductos hacia el área de Urgencias.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Tamaulipas, Bomberos de Ciudad Victoria y ambulancias de la Cruz Roja Mexicana.

La dependencia refirió que la situación fue controlada y que el área afectada fue evacuada de manera preventiva por lo que pacientes, personal médico y administrativo fueron llevados a otra área, sin que se presenten personas lesionadas.

Además, se realizan las acciones correspondientes para ventilar el lugar y garantizar las condiciones de seguridad.



