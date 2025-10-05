Se registra conato de incendio en Hospital Infantil de Ciudad Victoria

Se registra conato de incendio en Hospital Infantil de Ciudad VictoriaDesperfecto eléctrico en Hospital Infantil de Ciudad Victoria provoca evacuación preventiva en área de Urgencias.
Intensa movilización se registró la noche de este sábado en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria debido a un conato de incendio ocurrido en el área de Urgencias; debido a la situación, y de manera preventiva, fue necesario evacuar el área, sin que se registren personas lesionadas.
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que fue debido a la quema de las bandas del equipo de aire acondicionado, lo que provocó la propagación de humo a través de los ductos hacia el área de Urgencias.
Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Tamaulipas, Bomberos de Ciudad Victoria y ambulancias de la Cruz Roja Mexicana.
La dependencia refirió que la situación fue controlada y que el área afectada fue evacuada de manera preventiva por lo que pacientes, personal médico y administrativo fueron llevados a otra área, sin que se presenten personas lesionadas.
Además, se realizan las acciones correspondientes para ventilar el lugar y garantizar las condiciones de seguridad.