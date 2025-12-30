Muere abuelito en un incendio

Una persona de la tercera edad lamentablemente falleció al incendiarse su vivienda, en tanto que su pareja sentimental fue rescatada con vida por elementos del cuerpo heroico de bomberos.

El suceso se registró este lunes 29 de diciembre de 2025 por la mañana en un amplio sector poblacional de la colonia Ampliación Chapultepec de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Operadoras del número de emergencia 911, reportaron a la base del departamento de bomberos que en el asentamiento urbano se estaba incendiando una humilde casa habitación.

Los elementos del cuerpo heroico de bomberos, ingresaron con sus equipos en busca de un matrimonio de la tercera edad, logrando rescatar a una mujer, en tanto que Jorge "N", de aproximadamente 70 años, no pudo salir con vida.

¿Cómo ocurrió el incendio en Ciudad Victoria?

Trascendió que la familia del ahora occiso había celebrado una reunión y posteriormente Jorge "N", y su esposa retornaron a su humilde vivienda. Se presume que pudo haberse quedado dormido después de encender un cigarrillo, lo que habría originado el fuego; versión se encuentra en proceso de confirmación mediante las investigaciones correspondientes.

Detalles del rescate realizado por bomberos

Los bomberos actuaron rápidamente al recibir el reporte de emergencia, logrando ingresar a la vivienda en llamas y rescatando a la mujer, quien se encontraba en estado de shock pero ilesa. La intervención oportuna del cuerpo de bomberos fue crucial para evitar una tragedia mayor.

Impacto del incendio en la comunidad de Ampliación Chapultepec

Este trágico incidente ha conmocionado a la comunidad de la colonia Ampliación Chapultepec, donde los vecinos expresan su pesar por la pérdida de Jorge "N". Las autoridades locales han instado a la población a tomar precauciones para evitar incidentes similares en el futuro.