Persona de la tercera edad muere en incendio en casa de Ciudad Victoria

Una persona de la tercera edad perdió la vida durante un incendio de una casa en Ciudad Victoria. Los bomberos acudieron al llamado para sofocar el fuego en el inmueble donde fue localizado el cuerpo calcinado.

Las unidades de Bomberos Victoria atendieron el reporte de un incendio en casa en la colonia Chapultepec, sobre la calle cañón del novillo. En apoyo acudieron elementos de Protección Civil Tamaulipas, la Unidad de Rescate Scania y la unidad Trauma 05.

Lamentablemente, al interior del domicilio fue localizada una persona sin vida, del sexo masculino, de la tercera edad, quien presentó signos de calcinación.

El siniestro dejó pérdida total donde se consumió el techo y diversos artículos, entre ellos una cama, sillas, herramienta, ropa y una mesa.