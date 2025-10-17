Inicia Feria Tamaulipas

Al inaugurar la Feria Tamaulipas 2025, el gobernador Américo Villarreal Anaya manifestó que esta gran fiesta es un mensaje de unidad, de trabajo y de superación, "de una idea muy poderosa a la cual le ha llegado su tiempo y esa idea es Tamaulipas", dijo.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, la doctora María de Villarreal, el gobernador cortó el tradicional listón inaugural, la tarde de este jueves, en el Recinto Ferial de Ciudad Victoria y posteriormente encabezó un amplio recorrido durante el cual convivió con las familias que desde temprana hora llegaron para disfrutar de todos los atractivos que ofrece esta celebración.

"Ya estamos de fiesta porque nos lo merecemos, por el trabajo, el empeño y la dedicación que hacemos día con día para salir adelante y tener en mejores condiciones a nuestra familia y es una muestra de que nos quitamos los miedos, que trabajamos en conjunto, que vemos las cosas con esperanza", dijo.

Ante legisladores y legisladoras, funcionarios del gabinete estatal, así como las y los presidentes municipales, el gobernador destacó la solidaridad del pueblo tamaulipeco y su contribución en todos los centros de acopio para apoyar a nuestros hermanos de los estados afectados por las lluvias, así como de las tareas de prevención que se realizan en Tampico y Madero por la creciente del río Pánuco.

"Aquí nos gusta estar trabajando y viendo por el bienestar de todos, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera y que en Tamaulipas somos ejemplo en ese caminar, en este momento que nos ha tocado vivir", expresó.

FERIA 2025 ES INCLUYENTE, SEGURA Y FAMILIAR

En su mensaje de bienvenida, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar expresó que la Feria 2025 es incluyente, segura, familiar, con un profundo sentido social y es, además, un motor económico que dinamiza el desarrollo regional, que impulsa el turismo, el comercio local y el arraigo a nuestras tradiciones.

"Como usted lo instruyó, señor gobernador, nuestra feria es un encuentro con nuestra identidad, un escaparate para el talento de nuestros emprendedores, artistas, gastronomía tradicional, productores, ganaderos, y tantas y tantos tamaulipecos que con orgullo vienen desde nuestras bellísimas regiones a compartir lo mejor de su tierra", mencionó.

La feria cuenta en esta ocasión con 40 juegos mecánicos, incluyendo cuatro nuevas atracciones, además de zona comercial con más de 100 emprendedores y microempresas dentro del pabellón "Hecho en Tamaulipas", la cual representa una vitrina para la innovación, el talento local y la creatividad de las distintas regiones del estado, así como la participación de 24 dependencias estatales y organismos públicos descentralizados así como los stands de los 43 municipios, que ofrecen lo mejor de sus atractivos turísticos, cultura, tradiciones y su gastronomía.

En el Teatro del Pueblo la cartelera artística este año cuenta con la presentación de: Los Tigrillos, Matisse, Kumbia Kings, Cardenales de Nuevo León, Lucha Libre, Disney Magic, Kumbre con K, Invasores, Liberación, Aleks Syntek y Pedro Fernández, en el gran cierre el 26 de octubre, mientras que en el Centro de Espectáculos actuarán Alfredo Olivas, Palomazo Norteño, El Trono de México, Christian Nodal y Grupo Firme.

Como parte de las actividades agropecuarias, se llevarán a cabo la Exposición Nacional de la Raza Beefmaster, la Exposición Nacional de la Raza Brangus, la exposición de ovinos y caprinos, la exposición de maquinaria agrícola, así como diversas demostraciones de productos realizados con sorgo blanco, rodeo americano y una charreada.



