IMSS Tamaulipas busca captar médicos especialistas para su plantilla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tamaulipas busca retener a médicos residentes próximos a egresar de su especialidad con una oferta laboral integral y competitiva para ellos y sus familias.

La responsable de Captación y Retención de Médicos Especialistas de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, licenciada Gabriela Rubio Enríquez, destacó que el objetivo es invitar a estos médicos a considerar al Instituto del estado como la mejor opción para su desarrollo profesional y permanecer en las filas.

"Se visitarán los hospitales y unidades médicas en donde se tengan médicos residentes, a fin de tener un mejor acercamiento y contacto directo para expresarles el gran interés de que formen parte de nuestra plantilla de trabajo, proponer una integral y competitiva oferta laboral para ellos y sus familias", señaló Rubio Enríquez.

Dijo que se les dará a conocer los beneficios que les ofrece el IMSS, así como las especialidades y los distintos tipos de contratación con los que cuenta el IMSS en Tamaulipas.

Rubio Enríquez recordó que en el pasado draft nacional se captaron 240 nuevos médicos especialistas, y el objetivo es superar esa cifra.