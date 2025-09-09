Retira IMSS-Bienestar las compensaciones

Un total de mil trabajadores del sector Salud en Tamaulipas han dejado de recibir compensaciones económicas tras la transición administrativa al modelo IMSS-Bienestar, confirmó el secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro.

Explicó que el nuevo sistema ya no contempla gratificaciones, sino un esquema de categorías laborales.

El funcionario estatal reconoció que este recorte afecta, principalmente, a personal con cargos como directores, subdirectores y jefes de servicio de hospitales públicos en municipios como Reynosa, San Fernando y Victoria.

"Son alrededor de mil personas que tenían compensación. IMSS-Bienestar no tiene compensaciones, tiene categorías. El director tiene una categoría, el subdirector tiene otra categoría, el administrativo tiene otra categoría".

El secretario aseguró que esta situación ya se había hablado con los directores de los hospitales desde hace, al menos, dos meses, y que corresponde a un cambio estructural derivado del modelo de operación del IMSS-Bienestar.

"Pues son situaciones administrativas que se viven, ¿verdad? Evidentemente, primero fueron los federales (...) el Canseco, San Fernando, el de Reynosa, que quitaron las compensaciones. Se va a recategorizar de acuerdo a las nuevas estructuras en el trabajo con IMSS-Bienestar", explicó.

Aunque se trata de recursos que anteriormente eran cubiertos por la Secretaría de Salud estatal, el funcionario fue tajante al aclarar que el recurso estatal ya no se destinará a servicios personales, sino exclusivamente al pago de nómina directa.

"Hay una aportación estatal y esa aportación estatal tiene que estar determinada de cómo la vas a utilizar en beneficio de la población, no en servicios personales, no lo podemos utilizar ahí". De acuerdo con Hernández Navarro, aunque la mayoría del personal aceptó continuar en sus puestos sin compensación adicional, algunos trabajadores optaron por renunciar a sus cargos administrativos y mantenerse únicamente en sus funciones de base.

"Me mencionaba el director del Hospital General que había hablado con cada uno de ellos, en donde se les mencionaba que no iba a compensaciones. Me dijo: Solamente una persona no aceptó seguir de jefe, los demás van a esperar y van a trabajar´", dijo el secretario.

Aclaró que cada empleado tiene el derecho de decidir si se queda como director de área o continúa con sus actividades de base, ya que no se les puede obligar a continuar sin sus prestaciones.

Cuestionado sobre si existe la posibilidad de que estos trabajadores recuperen el pago por concepto de compensación correspondiente a meses trabajados, Hernández Navarro respondió que "por parte de la Secretaría de Salud, ya no".

El secretario reconoció que esta situación afecta de manera diferenciada a cada trabajador, dependiendo de sus responsabilidades y su situación económica, pero aseguró que es algo que forma parte de los cambios que se viven cada sexenio.

"Las compensaciones son las circunstancias de gratificaciones que se dan de acuerdo al trabajo que desempeñan.Es una situación que ya se había hablado con los directores de los hospitales".



