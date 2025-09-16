Humberto Prieto respalda a diputada Katalina Méndez

Ciudad Victoria, Tam.– El coordinador de la bancada de MORENA en el Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, respaldó a la diputada Katalyna Méndez Cepeda tras la denuncia que presentó contra el dirigente estatal del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, a quien acusó de expresarse de manera despectiva al llamarla "niña".

"Yo como presidente del grupo, las apoyaré cuando haya comentarios despectivos, como el que hizo el dirigente del Verde en contra de la diputada Katalyna. Cuenta con todo nuestro respaldo", señaló el morenista en entrevista durante las festividades patrias encabezadas por el gobernador Américo Villarreal.

Prieto consideró que lo más sano sería que Muñoz Cano se retracte y ofrezca disculpas, al tiempo que haga una reflexión interna sobre la necesidad de respetar a las mujeres en política.

Finalmente, destacó el simbolismo de que la presidenta Claudia Sheinbaum se convirtiera en la primera mujer en dar el Grito desde Palacio Nacional. "Es tiempo de las mujeres, ojalá muchos entendieran eso y respetaran", concluyó.