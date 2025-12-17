Recibe Hugo Reséndez respaldo de sindicato

Recibe Hugo Reséndez respaldo de sindicatoCon el grito de ¡Presidente! ¡Presidente! reciben al secretario del Ayuntamiento
El secretario de Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Hugo Reséndez fue ovacionado por personal del sindicato del ayuntamiento de la capital.
Lo anterior en la reunión realizada por el 51 aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del municipio.
Bajo la voz de; Presidente!, ¡Presidente!, ¡Presidente! fue como los trabajadores municipales recibieron al secretario de Ayuntamiento al momento de tomar la palabra.
Hugo Reséndez es respaldado por el sindicato del ayuntamiento de Ciudad Victoria pic.twitter.com/1NIydSUVer— El Mañana de Reynosa (@elmananarey) December 18, 2025
