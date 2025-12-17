Recibe Hugo Reséndez respaldo de sindicato

El secretario de Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Hugo Reséndez fue ovacionado por personal del sindicato del ayuntamiento de la capital.

Lo anterior en la reunión realizada por el 51 aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del municipio.

Bajo la voz de; Presidente!, ¡Presidente!, ¡Presidente! fue como los trabajadores municipales recibieron al secretario de Ayuntamiento al momento de tomar la palabra.