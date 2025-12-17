Tamaulipas

Recibe Hugo Reséndez respaldo de sindicato

Con el grito de ¡Presidente! ¡Presidente! reciben al secretario del Ayuntamiento
  • Por: El Mañana Staff
  • 17 / Diciembre / 2025 - 06:57 p.m.
  • COMPARTIR
Recibe Hugo Reséndez respaldo de sindicato

Buen momento vivió el titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Ciudad Victoria.

El secretario de Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Hugo Reséndez fue ovacionado por personal del sindicato del ayuntamiento de la capital.

Lo anterior en la reunión realizada por el 51 aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del municipio.

Bajo la voz de; Presidente!, ¡Presidente!, ¡Presidente! fue como los trabajadores municipales recibieron al secretario de Ayuntamiento al momento de tomar la palabra.

EL MAÑANA RECOMIENDA