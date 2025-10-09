Blindan aduanas por huachicol para frenar el huachicol fiscal en Tamaulipas

Para frenar el huachicol fiscal en Tamaulipas, el Gobierno de México blindará las aduanas contra la importación de hidrocarburos, en el que las empresas estarán obligadas a entregar sus rutas de transporte desde el país de origen y la venta final del combustible, informó el diputado local por Nuevo Laredo, Sergio Arturo Ojeda Castillo.

El plan, dijo, forma parte de una política de trazabilidad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y busca frenar las pérdidas millonarias que el contrabando y la evasión en el sector energético provocan al erario.

De acuerdo con la información solicitada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cada empresa importadora deberá registrar y transparentar la ruta de los hidrocarburos, permitiendo así que la autoridad conozca en todo momento el destino final de cada embarque.

"A partir de ya, el privado que importa combustible va a tener una serie de regulaciones; una de ellas, y de las más importantes, es que cada gota de combustible que entre por tierra o que entre por mar, sepamos exactamente dónde acabó, en qué gasolinera terminó", subrayó el legislador.

Ojeda Castillo precisó que la política federal contempla una vigilancia exhaustiva, la cual contará con nuevos sistemas de monitoreo en puertos, el fortalecimiento de un centro nacional de vigilancia digital y una coordinación estrecha con la Secretaría de Energía (Sener) para garantizar que los volúmenes de importación coincidan con los reportes oficiales de comercialización.

Sergio Arturo Ojeda Castillo, legislador por Nuevo Laredo.

"El objetivo es tener trazabilidad completa, evitar fugas, irregularidades en los registros o triangulación de combustibles que después se venden como producto nacional."

El diputado de Morena señaló que Tamaulipas ha avanzado de forma paralela en la materia, reforzando sus propios controles para detectar combustible irregular.

"Aquí ya se han intensificado inspecciones en estaciones de servicio, patios de trasvase y expendios; además, se están creando padrones de marcas para que el consumidor pueda verificar la legalidad del producto que adquiere", explicó.

De acuerdo con estimaciones recientes, el huachicol fiscal que involucra importaciones subvaluadas, triangulaciones o reportes falsos en los volúmenes de venta representa pérdidas anuales para el país de entre cinco mil 200 y ocho mil 700 millones de dólares, dependiendo de las mediciones y el tipo de producto involucrado.

El nuevo esquema de trazabilidad, consideró Ojeda Castillo, busca poner fin a la opacidad que por años ha facilitado el ingreso y distribución irregular de hidrocarburos, al tiempo que permitirá proteger los ingresos públicos, sanear el mercado energético y brindar mayor certidumbre a los consumidores.