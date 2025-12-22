Vinculan a proceso a hombre por secuestro agravado en Ciudad Victoria

Un hombre fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado, hecho cometido en Ciudad Victoria, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Se precisó que la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, realizó las acciones jurídicas necesarias para que fuera vinculado a proceso Oliver "B", por el delito de Secuestro Agravado.

El Órgano Jurisdiccional dictó el auto de vinculación a proceso, luego de que la representante social presentó datos probatorios contundentes que acreditaron la probable participación del hoy imputado en los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019, en Ciudad Victoria.