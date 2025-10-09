Rescatan a hombre tras ser arrastrado por el río San Marcos en Ciudad Victoria

Un hombre fue arrastrado por la corriente del río San Marcos en Ciudad Victoria, luego de que aumentó el nivel debido a las lluvias. Por fortuna, pudo ser rescatado.

De acuerdo con testigos, el hombre estaba sujeto a las ramas de los árboles para tratar de mantenerse a flote, por lo que al verlo llamaron al C4 para alertar a las autoridades y acudieran a auxiliarlo.

Personal de la Guardia Estatal se dirigió al río San Marcos de Ciudad Victoria para rescatar al hombre que fue arrastrado por la corriente ante la crecida por las lluvias registradas en las últimas horas.

Al arribar al puente de la colonia Moderna, elementos de esta corporación observaron a la persona dentro del cauce del río agarrado de un árbol y con apoyo de una soga se logró el rescate de ciudadano, quien manifestó estar ileso.

Cierre de vados

Cabe señalar que durante este jueves, el nivel del río San Marcos aumentó y los vados de la ciudad se vieron afectados con el nivel del agua, por lo que algunos tuvieron que ser cerrados a la circulación para seguridad de automovilistas y peatones.

El gobierno de Ciudad Victoria anunció que elementos de Protección Civil Victoria en coordinación con Tránsito Victoria realizaron acciones para el cierre parcial de los vados en las siguientes colonias:

Francisco I. Madero

San Marcos

Avenida Del Estudiante con Bulevar Guadalupe Victoria

Calle Juan José de la Garza y eje Vial Lazaro Cardenas ubicada en la colonia Caminera

Ejido La Libertad

Desnivel de Calle Juárez



