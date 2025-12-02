Hombre muere tras recibir descarga eléctrica en Güémez, Tamaulipas

Un hombre perdió la vida tras recibir descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de mantenimiento en Guémez, Tamaulipas.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que el percance se registró sobre la carretera Victoria-Soto la Marina, a la altura del aeropuerto, en el municipio de Güémez.

"Personal de emergencia y seguridad se encuentran atendiendo el reporte de una persona sin vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de mantenimiento".

Debido a las maniobras de los cuerpos de auxilio, la dependencia recomendó a la población tener precaución al transitar por la zona.