Hombre es herido por disparos en Ciudad Victoria

Un hombre resultó herido de bala en Ciudad Victoria por un hombre que se transportaba en una motocicleta. Los hechos ocurrieron durante la noche de este sábado y con este suman tres los sucesos en las semanas recientes.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que las autoridades atendieron el reporte de un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego en calle Epigmenio García con Norberto Treviño Zapata en la colonia Magisterial de Ciudad Victoria.

Las autoridades de Tamaulipas han intensificado los recorridos de seguridad en la zona tras el incidente. "Según los primeros reportes, el presunto agresor se transportaba en una motocicleta. Se mantienen recorridos de seguridad en la zona", señaló en sus redes sociales.