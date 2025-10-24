Asesinan a balazos a hombre en Ciudad Victoria

Un hombre murió por disparos de arma de fuego en Ciudad Victoria durante la noche de este viernes. De acuerdo con testigos, el presunto culpable se desplazaba en una motocicleta, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

Los hechos se registraron en la calle Carlos Joaquín Castillo Bretón con Ramón García Zurita en la colonia Simón Torres en la capital del estado. Las autoridades recibieron el reporte sobre una persona lesionada por arma de fuego, por lo que acudieron a atender la situación.

Al llegar, las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre y ya no contaba con signos vitales. "De acuerdo con los primeros reportes, testigos escucharon detonaciones y observaron una motocicleta en el área", refirió la Vocería. Luego del asesinato, elementos de Seguridad realizan recorridos y vigilancia en la zona.

Otro caso

Apenas esta semana, una mujer fue herida de bala a plena luz del día en la zona centro de Ciudad Victoria. Los reportes de la autoridad señalan que el presunto agresor se transportaba en una motocicleta. Las autoridades han intensificado la vigilancia en la ciudad ante el aumento de la violencia.