Hijo de capo bajo proceso

Ezequiel Cárdenas Rivera, alias "Tormenta Junior", hijo del fallecido capo del Cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias "Tony Tormenta", fue vinculado a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR), informó a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, que se obtuvo vinculación a proceso en contra de Cárdenas Rivera por su probable responsabilidad en dicho delito.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 16 de agosto al realizar labores de vigilancia en el Fraccionamiento Villa Española, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, elementos de la Guardia estatal detuvieron a una persona que iba a bordo de un vehículo, y al proceder con su revisión le aseguraron un arma de fuego, un cargador y cinco cartuchos útiles.

La FGR señaló que el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que a su vez lo remitió ante el Juez especializado, quien calificó de legal la detención y dictó el auto de vinculación a proceso por el delito referido.

A Cárdenas Rivera, se le impuso como medida cautelar, permanecer en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 "Altiplano" con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Asimismo, se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

"Tormenta Junior" es sobrino del líder del CDG, Osiel Cárdenas Guillén, detenido en 2003 en Matamoros y extraditado a Estados Unidos en 2007, de donde fue deportado en diciembre de 2024.



