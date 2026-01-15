Pensiones seguras hasta 2051

La reforma a la Ley del Ipsset garantiza el pago de las pensiones de los trabajadores del Estado y del Magisterio hasta el año 2051, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante su posicionamiento, el mandatario explicó que el Ejecutivo asumirá mayor carga presupuestal para sostener el sistema de pensiones hasta los próximos 25 años.

Defendió los cambios legales como una medida preventiva y responsable frente al riesgo de colapso financiero que enfrentaba el fondo de pensiones, que tenía una vida hasta el 2028, derivado de décadas sin ajustes y del aumento en la esperanza de vida de los trabajadores que supera los 80 años en promedio.

Villarreal Anaya explicó que el esquema de pensiones permaneció prácticamente intacto desde 1984, cuando se establecieron cuotas del 6 por ciento a cargo de los trabajadores y del 10 por ciento por parte del Estado, además de permitir jubilaciones sin edad mínima.

Aunque en 2015 se realizó una primera reforma, que elevó las aportaciones y fijó edades mínimas, las revisiones periódicas previstas en la ley nunca se llevaron a cabo, lo que debilitó la suficiencia del fondo.

"El diagnóstico que encontramos al inicio de esta administración comprometía la sostenibilidad del fondo de pensiones en el corto plazo", señaló el gobernador, y advirtió que cuando estos sistemas se descapitalizan "son los trabajadores los que más pierden".

Para resolverlo, el Ejecutivo impulsó esta estrategias para mejorar la productividad del patrimonio del instituto, lo que permitió incrementar las reservas líquidas en un 37 por ciento, al pasar de 961 millones de pesos a mil 318 millones en la actual administración.

De acuerdo con los estudios actuariales, esto permitió ampliar la suficiencia financiera hasta 2028, aunque no resolvía el problema de fondo.

Ante este escenario, el gobernador indicó que era indispensable asumir decisiones de largo alcance para proteger los derechos de los trabajadores actuales y de las futuras generaciones.

Tras más de un año de mesas de trabajo y diálogo con organizaciones sindicales, se construyó una reforma que fue aprobada por el Congreso del Estado y que entró en vigor el 1 de enero de 2026. La nueva ley busca asegurar el pago de las pensiones actuales y futuras, respetar los derechos adquiridos de quienes ya cotizan o se encuentran pensionados, y establecer una transición ordenada en las nuevas aportaciones.

La aportación patronal se incrementará de manera escalonada hasta alcanzar el 27 por ciento, mientras que las y los trabajadores en activo incorporarán gradualmente nuevas prestaciones al salario base de cotización, iniciando con un 2 por ciento y aumentando de forma progresiva hasta llegar al 10.5 por ciento en cinco años.

El mandatario enfatizó que el esfuerzo gubernamental será mayor, ya que "además de aportar un incremento sobre las mismas prestaciones, el Gobierno aportará adicionalmente sobre el aguinaldo que reciben los trabajadores".

La reforma también amplía los conceptos que integran el salario base de cotización, al incluir prestaciones como despensa, quinquenio, compensaciones o gratificaciones, con el objetivo de fortalecer los ingresos del fondo sin afectar de manera abrupta a los trabajadores en activo.

INTACTOS DERECHOS DE TRABAJADORES