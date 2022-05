Hackean WhatsApp de diputado federal

Además, comentó que no tiene acceso a su cuenta de Whatsapp, por lo que llamó a no caer en solicitudes, pues él no las está realizando y pidió apoyo para compartir la información.

"Por favor no caigan en la trampa es una acción imperdonable que quieran extorsionar a las personas, si puedes ayudar a romper esta cadena, comparte y bloquea el contacto en su momento restableceré la comunicación con ustedes que tienen mi número telefónico".