Bajo control los casos de gusano barrenador

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura confirmó la detección de un segundo caso de gusano barrenador en Tamaulipas, localizado en el municipio de Altamira.

Sin embargo, el titular de la dependencia Antonio Varela Flores explicó que son dos eventos aislados en el estado, ambos considerados foráneos y bajo control sanitario.

El funcionario precisó que el primer caso se registró en el ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Padilla, donde el pasado 25 de diciembre se reportó la infección en el ombligo de un becerro.

Tras recibir el aviso, se activaron los protocolos sanitarios y las muestras enviadas a laboratorio resultaron positivas.

"Se tomaron las acciones inmediatas, el mismo día que se nos reportó empezamos a trabajar. Era una infección en ombligo, se tomaron las muestras, se mandaron y salieron positivas", explicó Varela Flores.

Detalló que el protocolo contempla la delimitación de una zona focal de 20 kilómetros alrededor del punto donde se detectó el caso, así como una zona de amortiguamiento de hasta 40 kilómetros.

"Se localizan absolutamente todos los predios que pueda haber y se visita casa por casa. Todos los animales domésticos y de traspatio se revisan. Si hubiera alguna herida, se trata, se limpia, se cicatriza y se aplica el medicamento", señaló.

Respecto al segundo caso, el secretario confirmó que ocurrió en Altamira, muy cerca de la frontera con Veracruz, y correspondió a un caballo que presentaba una lesión en la rodilla.

No obstante, subrayó que las larvas encontradas ya estaban muertas al momento de la inspección.

"Cuando se nos avisó y fuimos, las larvas que se extrajeron ya estaban muertas. Esto es resultado de la labor de prevención que hemos venido haciendo desde hace meses", afirmó.

Añadió que el propietario del animal utilizó material preventivo previamente distribuido por las autoridades para desinfectar la herida, aunque reconoció que no se realizó una revisión minuciosa hasta la llegada del personal técnico.

Varela Flores recalcó que, hasta el momento, son los únicos dos casos confirmados en Tamaulipas y que no existe evidencia de la presencia de la mosca Cochliomyia hominivorax en el estado.

"No tenemos evidencia de que haya homonibórax en el estado. Tenemos trampas, veletas y no hay indicios de presencia", sostuvo.

El titular de Desarrollo Rural explicó que, de no registrarse nuevos casos en un periodo de 15 días, las zonas afectadas se consideran inactivas; sin embargo, los trabajos de vigilancia continuarán durante seis semanas, equivalentes a dos ciclos completos de la mosca, para garantizar la erradicación.

"Si no vuelve a haber algún otro caso en esas zonas, se inactiva. Como quiera, nuestros trabajos van a seguir durante seis semanas para estar completamente seguros y entonces retomaríamos nuevamente a Tamaulipas como estado libre", indicó.

En las acciones participan autoridades estatales y federales, así como organismos internacionales y comités especializados.

En el caso del Gobierno Estatal, invirtió en el último año un presupuesto de 126 millones de pesos para preservar la sanidad animal, pero resultó insuficiente luego de confirmarse ambos casos.

Como parte de la estrategia preventiva, se realizaron reuniones de coordinación en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, donde también se atienden animales susceptibles, como equinos utilizados para carga, así como mascotas.

"Ya estamos desparasitando a todos los equinos de la zona conurbada y, con apoyo de los municipios, desparasitando a todos los perros callejeros", apuntó.

El secretario insistió en que la situación no es alarmante y que los casos no se consideran autóctonos.

"No son alarmantes. No se consideraron autóctonos, se consideraron foráneos y eso nos va a permitir desactivarlos en el transcurso de esta primera quincena", expresó.

En cuanto a las exportaciones de ganado y carne a Estados Unidos, reconoció que estos eventos retrasan la reapertura de fronteras, aunque aclaró que no se han cerrado mercados de manera oficial.

"No podemos exportar todavía. Esto retrasa un poco más la apertura, pero estamos trabajando para darle a nuestro ganado una buena venta en el mercado nacional,



