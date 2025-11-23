Alerta de riesgos ocultos para niños en videojuegos

La diputada local del PRI, Mercedes Guillén Vicente, alertó sobre el nuevo modus operandi para que grupos delictivos recluten a menores de edad, utilizando las redes sociales, videojuegos, y plataformas digitales, donde niñas, niños y adolescentes pasan gran parte de sus días.

La legisladora aseveró que los criminales han encontrado en los algoritmos, chats, videojuegos y plataformas sociales un terreno "fértil" para contactar y manipular a menores sin que las familias ni el Estado alcancen a detectar las primeras señales.

Mercedes Guillén Vicente, Congresista local del PRI.

Durante su intervención, Guillén Vicente expuso que el fenómeno se ha normalizado al grado de que muchos adultos no alcanzan a dimensionarlo.

"Nuestros niños están siendo atrapados desde un teléfono y que la sociedad está llegando tarde para detenerlo", y agregó que mientras en el Congreso se discuten procedimientos, en las casas hay menores de 10, 11 o 12 años que están siendo contactados y manipulados.

La diputada señaló que ya no se trata de casos aislados o de amenazas exageradas, sino de una práctica real que se infiltra por mensajes directos, invitaciones en juegos en línea, perfiles falsos y contenido diseñado para captar emocionalmente a menores.

Explicó que antes los grupos delictivos arrebataban a los niños por la fuerza, pero que ahora los seducen, los engañan, los emocionan y los hacen sentirse vistos.

Desde su perspectiva, no es culpa de los menores caer en estos engaños, sino una vulnerabilidad emocional explotada desde una pantalla.

Guillén Vicente insistió que no se trata de incrementar las penas o castigos en contra de quienes cometen esto, sino que se debe reforzar la protección, prevención y presencia adulta.

Considera que un niño escuchado y acompañado no cae en manos de nadie y que un adolescente no puede enfrentar solo a una red o ganar una batalla contra un algoritmo diseñado para atraparlo.

Recordó que una madre sola no puede vigilar una pantalla las 24 horas y que un adulto mayor no siempre entiende lo que su nieto ve en un juego, por ello, la responsabilidad moral recae en la sociedad y en las instituciones públicas.

PUNTOS DE ATENCIÓN

Por lo anterior, presentó una reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, para incorporar un capítulo completo enfocado en la protección contra la manipulación digital.

El nuevo capítulo, que abarca los artículos 75 Bis al 75 Septies, introduce definiciones y obligaciones como la prevención del reclutamiento y la manipulación digital como una forma contemporánea de violencia; Prevenir, orientar y detectar señales de riesgo sin criminalizar a la niñez.

Así como emitir protocolos de actuación y protección inmediata, y que los menores nunca serán considerados responsables.