Guardia Nacional rescata tres avestruces en Tamaulipas; eran enviados por paquetería

Elementos de la Guardia Nacional lograron el rescate en Tamaulipas de tres ejemplares de avestruz que eran transportados de manera irregular dentro de cajas de madera a través de una empresa de mensajería. El hallazgo ocurrió en un Aeropuerto Internacional del estado.

De acuerdo con el reporte, durante una revisión aleatoria a los envíos, realizada con autorización y con el apoyo de un binomio canino, los agentes identificaron tres cajas que presentaban orificios en los costados, lo que levantó sospechas.

Al abrirlas, encontraron a las aves en condiciones de confinamiento inadecuadas. Según el reporte, los ejemplares procedían del municipio de Tekantó, en el estado de Yucatán, y se encontraban en tránsito hacia un destino aún no confirmado.

La Guardia Nacional notificó de inmediato a la agencia del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades. Asimismo, los animales fueron entregados al personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia encargada de su resguardo, manejo y conservación conforme a la legislación vigente.

Cabe destacar que el avestruz es una especie cuya comercialización y traslado se encuentra regulado en México, con el objetivo de prevenir el tráfico ilegal de vida silvestre. Este tipo de prácticas representa un riesgo tanto para la biodiversidad como para el bienestar de los animales.

La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier actividad relacionada con el tráfico ilegal de fauna, a fin de contribuir a la preservación del medio ambiente y al cumplimiento de la ley.