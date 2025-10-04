Despliegan operativo de seguridad en Santa Engracia tras reportes de riesgo

Ante los rumores de situaciones en riesgo en diversos poblados del centro de Tamaulipas, se desplegó un operativo de seguridad que incluyó a elementos de la Guardia Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la noche del viernes y madrugada del sábado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que se aplicó el “Operativo Santa Engracia” en Hidalgo como parte de las acciones preventivas y disuasivas del delito, a fin de brindar garantía, seguridad y confianza.

Por ello, los elementos de la Guardia Estatal realizaron la inspección de automóviles y motocicletas para identificar unidades con reporte de robo o involucradas en actividades ilícitas.

Otro de los objetivos de este operativo es reafirmar la cercanía con la población para evitar la desinformación a través de diferentes medios, principalmente, redes sociales.

Este viernes, se confirmó que escuelas del poblado Santa Engracia suspendieron clases por temor a supuestos hechos de inseguridad en los alrededores. Al respecto, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas descartó alguna situación de riesgo y exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, a no difundir rumores o información no confirmada y a reportar cualquier situación al número de emergencias 911 o de forma anónima al 089.

Vigilancia en Ciudad Victoria

Los operativos de seguridad se extendieron a comunidades rurales de Ciudad Victoria y Güémez donde participaron elementos de la Guardia Estatal y Guardia Estatal Cibernética en diferentes acciones de proximidad para dialogar con residentes de estas comunidades y brindarles orientación para evitar la desinformación relacionada a la seguridad pública.

En Ciudad Victoria, los ejidos recorridos fueron: Estación Carbonero, Mariposas y Mahuiras, Congregación Caballeros, Alianza de Caballeros y Altos de Caballeros. Mientras que en Güémez, los elementos se desplegaron en los ejidos Las Crucitas, Balconcitos, El Rusio y Santa Rosa.



