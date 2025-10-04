Empiezan 40 aspirantes su formación para ser policías en Tamaulipas

La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas tiene 40 nuevos aspirantes a integrarse a las filas de la Guardia Estatal y como policía penitenciario. Los cadetes empezaron su formación, en la que recibirán la capacitación necesaria para desempeñar las funciones.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que recientemente 40 cadetes empezaron los cursos de formación inicial en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT).

Se trata de 27 aspirantes para Guardia Estatal y 13 para Policía Penitenciario, es decir para ser custodios en los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) ubicados en diferentes municipios del estado.

Los futuros policías de la Guardia Estatal y policías Penitenciarios recibirán capacitación en tácticas y habilidades con énfasis en la proximidad social y justicia cívica.