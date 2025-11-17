Guardia Estatal realiza prácticas para su participación en desfile revolucionario

Elementos de la Guardia Estatal, del agrupamiento montado, realizan prácticas para lo que será su participación en el desfile con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. El evento se desarrollará en Ciudad Victoria con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Los elementos hicieron prácticas en las calles donde se celebrará el tradicional desfile conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

"El agrupamiento montado de la Guardia Estatal se encuentra preparándose para su participación en este evento que estará encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya", informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Igualmente, los elementos que tienen a su cargo perros entrenados se preparan para su participación en el evento conmemorativo.

"La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reafirma su compromiso de actuar con base en el patriotismo y respeto a los hechos que integran nuestra historia e identidad mexicana.