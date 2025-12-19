Cuatro hombres detenidos en Ciudad Victoria tras operativo de seguridad

Cuatro hombres detenidos fue el saldo de un operativo de elementos de la Guardia Estatal en Ciudad Victoria durante este viernes.

La Vocería de Seguridad informó que un reporte ciudadano alertó de una camioneta con personas presuntamente armadas, en el ejido El Olmo del municipio de Ciudad Victoria.

Las autoridades atendieron el llamado y al arribar al lugar, localizaron un vehículo que coincidía con las características del reporte y aseguraron a cuatro masculinos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia para las investigaciones correspondientes.