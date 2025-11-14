Aseguran camioneta, armas y cinco hombres en Padilla

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Estatal ubicaron una camioneta con varias personas armadas en el Ejido 15 de Febrero, perteneciente al municipio de Padilla en Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte oficial, al detectar la presencia de las autoridades, los ocupantes del vehículo intentaron darse a la fuga. Sin embargo, metros más adelante abandonaron la unidad, una camioneta tipo pick up color gris, que fue asegurada junto con cinco hombres.

En el punto también se decomisaron armas de fuego, cartuchos de distintos calibres y equipo táctico. Tanto los detenidos como el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.