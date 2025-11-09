Refuerzan la vigilancia por arribo de paisanos

La Guardia Estatal se desplegará en las carreteras de Tamaulipas para evitar que los paisanos sean víctimas de extorsión durante su viaje de Estados Unidos a México para reunirse con sus familias en las fiestas de Navidad y de fin de año.

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, dijo que el personal de apoyo carretero y de Tránsito Estatal vigilarán que ningún elemento les exija dinero a los paisanos en su tránsito por las carreteras.

El dispositivo contempla operativos coordinados con corporaciones federales como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para tener vigilancia permanente desde los cruces fronterizos en Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Miguel Alemán, entre otros, hasta la zona centro y sur de la entidad cuando se incorporen a otras entidades federativas.

"Claro, se aplica un dispositivo especial, sobre todo para garantizarle el paso por el Estado", señaló el funcionario.

Durante el periodo vacacional de invierno incrementan las denuncias ciudadanas, a través de redes sociales, de presuntos casos de extorsión de personal de seguridad en las carreteras a nivel nacional, sin que Tamaulipas sea la excepción.

En ese contexto, el secretario señaló que se pueden presentar las quejas y denuncias, de forma anónima, a los números 089 y 911, para que se les dé seguimiento a cada uno de lso casos.

El secretario explicó que el operativo forma parte del plan de seguridad de fin de año, que incluye también la protección de zonas turísticas, terminales y cruces fronterizos, además del acompañamiento a caravanas de connacionales en su trayecto hacia el centro y sur del país.

La coordinación con autoridades federales y locales permitirá reforzar la presencia de la Guardia Estatal y la Policía de Apoyo Carretero en los principales corredores de tránsito, incluyendo las rutas Reynosa–Victoria, Nuevo Laredo–San Fernando y Tampico–Ciudad Mante, donde se registra la mayor afluencia de vehículos en periodos vacacionales.

Hasta en tanto, las patrullas de la Guardia Estatal continuarán con recorridos permanentes para responder de inmediato a cualquier reporte de extorsión o abuso contra los paisanos.

OBJETIVOS:

Rutas cubiertas:

Reynosa–Victoria, Nuevo Laredo–San Fernando, Tampico–Ciudad Mante y principales corredores estatales

Cruces fronterizos

supervisados: Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Miguel Alemán

Corporaciones participantes:

Guardia Estatal, Policía de Apoyo Carretero, Ejército Mexicano, Guardia Nacional

Objetivo principal:

Garantizar tránsito seguro de paisanos y prevenir extorsiones

Números de denuncia: 089 y 911 (anónimos y directos)