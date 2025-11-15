Ofrecen a repatriados vacantes en la Guardia Estatal

La Guardia Estatal tiene mil vacantes disponibles para los repatriados de Estados Unidos, ya sean tamaulipecos o personas que decidan quedarse en Tamaulipas después de su retorno. El director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), Juan José Rodríguez Alvarado, dijo que los sueldos son importantes.

Esta vinculación laboral forma parte del Programa "Mil Oportunidades En tu Retorno" del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) para proporcionar opciones de empleo formal a quienes regresan al país por la frontera tamaulipeca, a través de sus delegaciones en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

"La Secretaría de Seguridad Pública pone a disposición 1,000 oportunidades para que todos aquellos migrantes que retornan a Tamaulipas, o quienes deciden quedarse en Tamaulipas, exploren la posibilidad de incorporarse a la Guardia Estatal".

¿Qué salarios se ofrecen en la Guardia Estatal?

Indicó que con esta alianza, se espera además aumentar el estado de fuerza de la Guardia Estatal, incorporando a personas con vocación de servicio que cumplan con los requisitos expresados en la convocatoria de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

"Los repatriados son personas que ya vienen muy sensibilizadas en el tema de los derechos humanos, es un perfil que se requiere para contratación en estos puestos".

Sobre las percepciones salariales que se pueden tener al ingresar a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, dijo que son importantes. "Es muy importante los salarios que están ofreciendo la oportunidad para desarrollarse".

De acuerdo con la información, estos son los salarios que se ofrecen:

Guardia estatal: 26,176.75 pesos

Custodio: 25,738.00 pesos

Guía técnico: 18,836.00 pesos





¿Cómo pueden acceder los repatriados a estas vacantes?

El director invitó a los connacionales que retornan al territorio mexicano y deseen establecerse en la entidad a ver una opción de trabajo en las filas de la Guardia Estatal.

"Si ya fue repatriado, si ya se encuentra en Tamaulipas, es un tamaulipeco o una persona que decidió quedarse en Tamaulipas, pueden acudir al Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, contactarse a través de la página con nosotros, y nosotros lo contactamos con ellos. Si apenas vine de retorno, está cruzando la frontera, van a tener la información en cuanto estén ingresando por Nuevo Laredo o Reynosa o por Matamoros.