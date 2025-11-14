Detienen en Nuevo León a policía de Tamaulipas por portación de arma de fuego

Una integrante de la Guardia Estatal de Tamaulipas fue detenida en Nuevo León por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Actualmente, la policía se encuentra en la Fiscalía General de la República para las investigaciones pertinentes.

La detención de Narda N, por portación de arma de fuego, ocurrió el 13 de noviembre en el municipio de General Bravo, Nuevo León, y luego de una consulta en la base de datos, se confirmó que la detenida pertenece a la Guardia Estatal de Tamaulipas.

La persona detenida fue trasladada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones pertinentes. Debido a que es un elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, se ha dado vista al área de Asuntos Internos para el seguimiento correspondiente.

"Confiamos en que las investigaciones se realicen conforme a derecho y en caso de resultar responsable, se apliquen las sanciones correspondientes", señaló la Vocería de Seguridad de Tamaulipas en un comunicado.